El director del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, Augusto Valencia, considera inviable topar los precios de la renta y venta de viviendas en la Zona Metropolitana porque influyen muchos factores como la oferta y la demanda

“Se podría intentar establecer algún esquema legal para topar las rentas, pero me parece que tendría mucha vulnerabilidad legal. No me parece que sea una estrategia adecuada, porque terminaríamos en tribunales con una alta probabilidad de invalidar las normas que buscan establecer precios”.

Esta semana el Instituto presentó información sobre costos de la vivienda metropolitana, considerados de los más altos a nivel nacional.

Este análisis de plataformas identificó a Zapopan como el más caro, con rentas en promedio de 26 mil 139 pesos mensuales. (Por Gricelda Torres Zambrano)