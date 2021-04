Deberá de ser gradual y no en una sola exhibición el aumento de las tablas castrales que tendrá que hacer un futuro el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, pues si no se hace así la población no tendría ningún beneficio, consideró el jefe del Departamento de Supervisión y Estudios, Sergio Alberto Bravo.

“Y lo que se estaba mencionando en la junta, es que vamos a tener cuidado que en los próximos años, si es que hay una mejora en la economía de aquí del municipio, incrementar los valores paulatinamente, no hacerlo de golpe como lo hicieron otros municipios del Área Metropolitana, porque causaríamos un golpe peor que el que estamos tratando de cuidar”.

Sergio Alberto Bravo recordó que los únicos que tendrán aumento en el impuesto predial en este municipio son los que incrementaron sus construcciones o que las modificaron.

El resto de los contribuyentes pagarán lo mismo que pagan desde el año 2019. (Por Aníbal Vivar Galván)