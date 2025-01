Desde Sudamérica el juvenil de la selección mexicana Efraín Álvarez declaró que sí sería un sueño reforzar a Chivas. Esto porque todo apunta a que el futbolista ya habría aceptado todas las condiciones del Guadalajara y solo falta el cierre de trato con los Xolos por el pase definitivo.

“De que yo sé, no (acuerdo con Chivas). Vamos a ver qué pasa. Ahora estoy enfocado en Selección y si regreso a Xolos, yo estoy contento. Mi representante está encargado de todo eso y si pasa está bien, si no, también. Es un sueño familiar, pero si me quedo en Tijuana, yo felizí”

Todo apunta a que Álvarez jugador de Xolos será transferido a Chivas en los próximos días. (Por Martín Navarro Vásquez?