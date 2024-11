Sería una afrenta para la nación que a pesar de su lamentable desempeño, fuera reelecta Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, considera el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda.

“Me parece que la gestión que ha hecho esta señora es francamente reprobable. Sería una afrenta a la nación que ella fuera reelecta. Me parece que no tiene ningún mérito ni personal ni profesional. Creo que ya tuvo su oportunidad y la desperdició. Hoy la protección de los derechos humanos va en franco retroceso y lo que ha sido ella lo digo con todas sus letras, es ser una mujer lamentablemente complaciente con el poder”.

Clemente Castañeda, insiste en que Rosario Piedra ha sido una tapadera del poder, por lo que espera que impere la dignidad y el decoro en algunos integrantes de Morena, para no permitir su reelección. (Por Gricelda Torres Zambrano)