Salvo algunas localidades del estado de Hidalgo, el servicio eléctrico ha sido restablecido al cien por ciento en las entidades afectadas por las torrenciales lluvias de la segunda semana de este mes, así lo informa la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja.

“Hemos llegado ya a restablecer el 99.82 por ciento, lo que implica que el día de ayer a las 4 de la tarde teníamos ya restablecido al cien por ciento el estado de Veracruz y continuamos trabajando en el estado de Hidalgo, donde tenemos pendientes 466 usuarios”.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, confirmó que que 202 de las 288 localidades que estaban aisladas, ya cuentan con acceso terrestre. (Por Arturo García Caudillo)