Los servicios funerarios del exrector de la UdeG, Raúl Padilla, se llevarán este lunes a las 17:00 horas en la agencia funeral Gayosso de avenida México.

Mañana a partir de las 10:00 horas habrá un homenaje de cuerpo presente en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara.

La muerte este domingo del exrector representa la pérdida de uno de los jaliscienses más destacados de las última décadas y quien le diera impulso a Guadalajara a nivel internacional gracias a la Feria Internacional del Libro, considera el académico y expresidente del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado.

“La transformación de la que fue objeto la Universidad de Guadalajara. De no haber sido por él, la Universidad de Guadalajara no sería lo que es, es decir, una red universitaria. El impulso que dio a muy importantes eventos de carácter cultural, entre los cuales sin lugar a dudas el más destacado es la Feria Internacional del Libro, reconocida a nivel nacional e internacional y que incluso le valió el reconocimiento Premio la Princesa de Asturias hace algunos años, entregado por el Rey de España”.

Tras confirmar que Padilla López padecía de algunos problemas de salud, Javier Hurtado reitera que su muerte deja un vacío no solo en la UdeG sino también en Jalisco, al ser un gran promotor de la educación y la cultura, así como un hombre con poder político por más de 30 años. (Por Gricelda Torres Zambrano)