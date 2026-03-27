Este viernes comenzó el operativo vacacional en Zapopan, pero los Servicios Médicos, los de Emergencia y Seguridad no tendrán días libres, sino todo lo contrario pues habrá atención especial ante el estadístico aumento de accidentes en la ciudad y tramos carreteros, informó Miguel Ochoa, director de los Servicios Médicos del municipio.

“Mantendremos la operatividad con normalidad durante el periodo de vacacional en el Hospitalito, ahora en el Hospitalito Sur, las seis unidades de urgencia para poderles dar servicio en caso que tengan alguna emergencia, esperemos que no, pero estaremos operativos 24/7 las dos semanas. Aunado a ello se hace como todos los años un operativo especial para dar cobertura tanto a los visitantes turistas que venían a la ciudad como a los habitantes que se mantienen en ella”.

El director de los Servicios Médicos de Zapopan detalló que también vigilarán los accesos carreteros como López Mateos, avenida Vallarta y prolongación avenida Federalismo. (Por Gustavo Cárdenas)