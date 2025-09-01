El Servicio Estatal Tributario (SET) lanzó un Plan Institucional de Calidad con el objetivo de garantizar atención ágil, transparente y sin intermediarios en las 135 oficinas recaudadoras del estado.

Para 2026, el organismo estableció como metas resolver el 85 por ciento de los trámites en la primera visita, reducir el tiempo de espera a 15 minutos y alcanzar un nivel de satisfacción ciudadana de 8 sobre 10, mediante la homologación de procesos y la eliminación de espacios de discrecionalidad.

Entre las acciones contempladas destacan la estandarización de trámites bajo el modelo MÉTODO SET, la capacitación del personal y la creación de un Centro de Validación Digital.

Asimismo, se habilitarán canales directos de atención, como WhatsApp, y un sistema anónimo de denuncias mediante códigos QR para reportar conductas indebidas.

En materia de trámites vehiculares, se eliminarán requisitos como la Constancia de Situación Fiscal y el Formato V1J, además de que las citas serán opcionales en la mayoría de los servicios.

El plan responde a un diagnóstico previo que identificó variaciones en los criterios de atención y falta de información clara para los usuarios. (Por Edgar Flores Maciel)