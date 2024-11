El sexenio del gobernador, Enrique Alfaro, pasará a la historia como el de las desapariciones, asevera el coordinador del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores

“Pues realmente es una desgracia. Para nosotros fue una persona que a parte de que no cumplió, no quiso avanzar, no mostró voluntad, desvió el tema con cualquier pretexto, obligando a la sociedad a creer en una realidad impuesta por él. No nos merece mayor consideración, simplemente pasará a la historia como una grave crisis humanitaria. El sexenio de las desapariciones”.

El gobernador Enrique Alfaro, quien por cierto rinde hoy su último informe de Gobierno, deja a Jalisco con una grave crisis de humanitaria, asevera Héctor Flores asevera que la cifra de desaparecidos en la entidad, está muy lejos de la que reconoce el mandatario estatal. (Por Gricelda Torres Zambrano)