El aullido de Shakira volvió a escucharse fuerte en Guadalajara.

La colombiana ofreció su tercer concierto de la gira “Las mujeres ya no lloran” la noche de este sábado en el Estadio Akron, hasta donde llegaron más de 40 mil personas, quienes bailaron y cantaron a todo pulmón los éxitos de la cantautora como “Pies descalzos”, “Día de enero”, “Soltera”, “Suerte”, “Chantaje”, “Te felicito”, solo por mencionar algunas.

Cómo sorpresa especial para la perla tapatía y para demostrar que también sabe cantar las rancheras, invitó al Mariachi Gama Mil para cantar “sombras nada más”, “ciega sordomuda” y “El Jefe” lo que provocó la emoción del público que en todo momento se le entregó a la colombiana.

Entre cambios de vestuario, bailes sensuales, luces robóticas, una pantalla gigante de alta resolución y el inflable gigante de una loba, Shakira ofreció más de 2 horas de show y esta noche repetirá su actuación en el mismo recinto. (Por Katia Plascencia Muciño)