El diálogo con la CNTE no se ha agotado, pero no es posible cumplir con sus exigencias, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No se ha agotado el diálogo, lo que pasa es que lo que no se puede hacer es derogar la ley como ellos lo han planteado. Lo que nosotros hemos dicho es que hoy los maestros que están en cuentas individuales tienen una pensión justa gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que en esencia es echar para atrás la ley del 2007 en términos de la injusticia en las pensiones. Entonces, diálogo siempre va a haber, el asunto es que el diálogo pues representa llegar a posiciones que se encuentren”.

Y tras los hechos de violencia de este miércoles en la Secretaría de Gobernación, Sheinbaum hizo un llamado a la CNTE a deslindarse o asumirlos como propios, pues su administración no caerá en provocaciones. (Por Arturo García Caudillo)