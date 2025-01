Ante el amague de Donald Trump de anexar el canal de Panamá, la presidenta Claudia Sheinbaum reitera su solidaridad con el país centroamericano.

“Nuestro apoyo siempre a Panamá, ayer no lo mencioné y nuestro apoyo siempre al pueblo y al Gobierno de Panamá”.

De igual forma, Sheinbaum asegura no tener previsto entrevistarse con el nuevo mandatario estadounidense, pues esperará a ver cómo se van dando las negociaciones entre secretarios de Estado de ambas naciones.

“Y ya vamos a ir, en cada momento. No todo necesita una respuesta inmediata. Entonces, va a haber, hay coordinación, hay comunicación, y en este momento nuestro interés esencial, como debe ser, es nuestro país”. (Por Arturo García Caudillo)