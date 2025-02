El tema de la salinidad y el agua en el crudo mexicano es un algo normal, pasa por la coyuntura actual y estará resuelto en diez días, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es algo que es normal, no sólo a Pemex, si no a muchísimas petroleras del mundo. Es coyuntural y además hay manera de resolverlo. O sea, no es que el crudo traiga agua y sal y se eche a perder. No. Hay mecanismos técnicos que permiten quitarle el agua y quitarle la salinidad y que puedan entrar a cualquier refinería y eso es lo que está haciendo Pemex. —¿Pero es un problema generalizado del crudo en este momento, o no? —De algunas plataformas, y en particular lo que suministra a la refinería Olmeca, que estaba teniendo ese problema, ayer me mostraron la gráfica, están a punto de resolverlo en los próximos diez días”.

Por su parte, el director de Pemex, aseguró que es mentira que Estados Unidos haya rechazado los buques que llevan el crudo mexicano y negó que este problema haya afectado las exportaciones. (Por Arturo García Caudillo)