Luego de la reunión entre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, le quedó claro a la mandataria estatal las faltas en que incurrió al permitir la presencia de agentes de la CIA en México, así lo comenta la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Por parte del secretario de Seguridad se le dijo todos los principios que hay que seguir, todas las leyes que hay que seguir para poder colaborar con algún gobierno extranjero, entonces se le informó, fue una reunión cordial y ya depende ahora de la gobernadora”.

Durante la reunión el secretario García Harfuch, le solicitó a Campos Galván información sobre el operativo en el que murieron dos agentes estadounidenses y sobre su presencia en México. Luego de esto, explica Sheinbaum Pardo, ya no habrá necesidad de un encuentro entre ambas mandatarias. (Por Arturo García Caudillo)