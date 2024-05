La candidata presidencial de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, advierte sobre una nueva forma de compra del voto y pide a sus simpatizantes no desprenderse de su credencial del INE.

“Y al mismo tiempo a la ciudadanía que no se deje comprar su voto, sobre todo que no entregue credenciales de elector, porque ese es el nuevo mecanismo. El nuevo mecanismo es comprar la credencial de elector por un mes, que pase la elección, se les da dinero, se entrega la credencial, ¿para qué? Para que no voten, porque saben que van a votar por nosotros en su mayoría. Entonces que no entreguen su credencial de elector y que si les dan algo pues que lo tomen y el día de la elección voten libremente”.

Desde Durango, y a once días de la jornada electoral, también hace un nuevo llamado a votar masivamente en favor de su partido. (Por Arturo García Caudillo)