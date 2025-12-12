La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México y Estados Unidos mantienen un acuerdo para el saneamiento del Río Tijuana, luego de que Donald Trump acusara a México de verter aguas residuales sin tratar y poner en riesgo la salud de comunidades fronterizas.

La mandataria explicó que el convenio se firmó desde la administración anterior e incluye la construcción y ampliación de plantas de tratamiento en ambos países.

Detalló que México realizará obras como colectores y la ampliación de su planta a partir del próximo año, mientras que Estados Unidos aún debe cumplir con la expansión de una instalación en San Diego.

Sheinbaum señaló que recientemente se ratificó un esquema de entendimiento entre la canciller Alicia Bárcena y la Agencia de Protección Ambiental estadounidense.

Consideró que las declaraciones de Trump pudieron deberse a falta de información, al subrayar que el tema ya cuenta con acuerdos vigentes.