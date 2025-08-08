En el marco de la inauguración del nuevo Hospital Regional del ISSSTE en Tlajomulco, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se retomará el proyecto para la recuperación del tren de pasajeros México–Guadalajara.

Explicó que ya avanza la construcción de México a Pachuca y a Querétaro, mientras que el trayecto Querétaro–Irapuato está en licitación.

“Ya iniciamos la construcción del tren México–Pachuca y el México–Querétaro. Ya está en licitación, el tren Querétaro–Irapuato, y luego va a venir la licitación Irapuato–León, León–Guadalajara”.

La mandataria no ofreció fechas para el inicio o conclusión de las obras ni detalles técnicos, pero señaló que la meta es conectar a la capital del país con Guadalajara mediante transporte ferroviario que correrá a 200 kilómetros por hora. (Por Edgar Flores Maciel)