La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para reducir las pensiones a los altos mandos del sector público.
“No estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, los altos mandos, que a la fecha, con recursos públicos, o sea, recursos del pueblo, les tenemos que seguir pagando altísimas, altísimas pensiones. Nosotros no podemos entrar al tema del contrato colectivo porque son derechos conseguidos por las y los trabajadores. Estamos hablando de altos mandos, que fueron alguna vez altos mandos y a partir de ahora, pues ya, van a tener 70 mil pesos mensuales en vez de un millón”.
La idea es que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal. La medida no afectará a trabajadores de base ni a quienes cuentan con contratos colectivos, como los de Pemex o de la CFE. (Por Arturo García Caudillo)
