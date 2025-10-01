Agradece la presidenta Claudia Sheinbaum las palabras del canciller español José Manuel Álvarez, quien dijo reconocer y lamentar las injusticias cometidas durante la conquista de lo que hoy es México.

“Primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante, es desde mi punto de vista un primer paso y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho, el perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos, no es humillante, al contrario. Reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos y a los pueblos”.

Lo anterior en el marco de la exposición de arte indígena ‘Mujeres del Maíz’, la cual se está presentando en España. (Por Arturo García Caudillo)