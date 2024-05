Al cerrar campaña ante un zócalo atiborrado, la candidata de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, dio a conocer los 20 compromisos a cumplir en caso de ganar el 2 de junio, aunque la mayoría son las mismas propuestas que hace seis años hizo su mentor, Andrés Manuel López Obrador.

“Haremos un gobierno austero que mantendrá la disciplina financiera y fiscal; no habrá gasolinazos ni aumento a las tarifas de gas doméstico ni de luz; no regresará el avión presidencial; no regresará el Estado Mayor Presidencial; no regresarán las pensiones a ex presidentes; no regresarán los lujos ni los privilegios”.

Por ello se comprometió a consolidar los proyectos estratégicos de López Obrador, como los trenes, Maya y Transitsmico y la Refinería de Bocas. (Por Arturo García Caudillo)