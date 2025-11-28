La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó mediante sus redes sociales, que el canciller Juan Ramón de la Fuente solicitó licencia a su cargo por cuestiones de salud.

El texto publicado por la Primera Mandataria explica lo siguiente:

“Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica. Acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores. Ha realizado una labor extraordinaria y le deseamos pronta recuperación. En su lugar, se queda como encargado de despacho el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez”. (Por Arturo García Caudillo)