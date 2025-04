En respuesta al inminente anuncio de la aplicación de aranceles de Estados Unidos a los productos mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum adelanta que mañana presentará un plan integral.

“Es un programa integral lo que vamos a anunciar. No es un asunto de si tú me pones tarifas yo te pongo tarifas; o aranceles, yo te pongo aranceles. Nuestro interés es el fortalecimiento de la economía mexicana, entre otras de la industria automotriz. Entonces, si nosotros queremos fortalecer la industria automotriz, pues no nada más es el tema de Estados Unidos, sino cuánto estamos importando y cómo hacer que los vehículos o la mayoría de los vehículos que se compran en México se fabriquen en México, frente a la nueva situación internacional que tenemos, pero además es parte del Plan México”.

Explica que para echar a andar este plan seguirá el ejemplo de la estrategia que impulsó, en materia automotriz, la ex presidenta de Brasil, Djilma Rousseff, pero ajustándolo a la realidad mexicana. (Por Arturo García Caudillo)