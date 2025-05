Rechaza la presidenta Claudia Sheinbaum que dos empleados del Consulado de los Estados Unidos en Guadalajara hayan sido asesinados en Tlaquepaque.

“Hace dos días salió esta información. Sí hubo personas que perdieron la vida en esta situación, sí hubo disparos, pero no son agentes de los Estados Unidos, lo informó la propia embajada y el propio Gobierno de Jalisco también lo informó. Ahí está el, dice: ‘tenemos conocimiento de informes sobre un ataque armado en Tlaquepaque, Jalisco. Nos preocupa profundamente cualquier acto de violencia y expresamos nuestras condolencias a las víctimas y a sus familias. Cabe mencionar que actualmente las víctimas no eran empleados de la misión diplomática de los Estados Unidos en México. Debido a la investigación en curso no podemos proporcionar más detalles en este momento. Remitimos sus consultas a las autoridades mexicanas. Vocera del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara”.

Por cierto, la presidenta Sheinbaum confirmó que el nuevo embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, presentará hoy mismo sus cartas credenciales en Palacio Nacional. (Por Arturo García Caudillo)