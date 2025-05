Aclara la presidenta Claudia Sheinbaum, que no ha cambiado la política de la Cuarta Transformación de no otorgar más permisos ni permitir la apertura de casinos.

“No, no ha cambiado. No. Hay que pedirle a Rosa Icela que revise este caso, porque no ha cambiado, no hay más permisos ni licencias. Incluso se están poniendo más vigilancia, controles. Entonces vamos a ver este caso, porque no tendría por qué”.

Y es que en Naucalpan, Estado de México, se construye el casino Jubilee con un permiso irregular otorgado por la presidencia municipal, mismo que al parecer fue ratificado por la Secretaría de Gobernación en tiempos del hoy senador Adán Augusto López. (Por Arturo García Caudillo)