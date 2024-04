El incidente en Motocintla, Chiapas, en el que fue detenida en un retén por hombres encapuchados, es un tema que no le corresponde investigar a ella, sino a las autoridades, pero insiste en que fueron hechos muy raros, dice la candidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

“No me corresponde a mí investigar qué fue, quiénes eran los que estaban a la salida de Motozintla, en Chiapas, pues obviamente le corresponde a las autoridades. Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia ni la vamos a presentar. Lo que dije entonces fue que me parecieron extraño, ese fue mi punto de vista, que el único medio que estuvo en ese momento ahí era Latinus. Eso fue lo que yo dije, y que cada quien hiciera sus análisis respecto al tema. Ya, que las autoridades investiguen. No nos corresponde”.

En gira proselitista por Tamaulipas, Sheinbaum se quejó también de la guerra sucia, ya que asegura que se está recrudeciendo. (Por Arturo García Caudillo)