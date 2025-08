Por enésima ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum, salió en defensa del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y rechazó que tenga vínculos con el narcotráfico.

“No es cierto. Nosotros lo hemos dicho aquí sobre este caso y cualquier caso. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, pero tiene que haber investigaciones, porque no es un asunto subjetivo que a la presidenta se le ocurra. No, tiene que haber una investigación que, en todo caso, determine si alguna persona es presuntamente responsable de algún delito. Pero no, no hay un problema de tensión relacionado con esto. Es como el invento de los 22, de la lista de los 22 famosos que tanto estuvieron diciendo en los medios de Estados Unidos”.

Aseguró que hay quienes quieren que no haya una buena relación con el Gobierno de los Estados Unidos, pero su administración busca lo contrario, pero con respeto a la soberanía y respeto a nuestro país. (Por Arturo García Caudillo)