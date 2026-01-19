La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se encuentra en contacto con las autoridades estadounidenses, luego de la alerta emitida este fin de semana sobre actividades militares en el espacio aéreo mexicano, explica la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nos tardamos en el comunicado hasta no tener la certeza, en efecto, de qué no había ningún sobrevuelo sobre México. En el momento que ya tuvimos la certeza, entonces se emitió el comunicado por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes, que no era ningún sobrevuelo sobre territorio nacional. Dieron incluso las localizaciones y estaban en aguas internacionales, entonces fueron como unas dos horas en donde no nos habían avisado previamente, fue una comunicación de aviación. A ningún país le habían avisado, no solamente a México”.

De acuerdo a la alerta emitida por las autoridades aeronáuticas estadounidenses, el aviso no es para uno o dos días, sino para varias semanas, finalizando a mediados de marzo próximo. (Por Arturo García Caudillo)