En un último intento por lograr un consenso en torno a la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este martes con la comisión electoral y los líderes de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

Previo a la reunión que está en curso en Palacio Nacional, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, confío en que se logre el consenso y por ello apeló a la prudencia y sensatez de todos los que se sienten en la mesa.

Los principales temas que están frenando el consenso del proyecto son el presupuesto para partidos, la fórmula para elegir plurinominales y la fiscalización de recursos.