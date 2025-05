Independientemente de las declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump, no hay señales de que el TMEC vaya a desaparecer, considera la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hasta ahora no tenemos ninguna otra señal de que el TMEC vaya a desaparecer, al contrario, en las pláticas que se tienen con los secretarios tanto de Hacienda como de Comercio, se sigue trabajando desde el TMEC, tan eso así, que nosotros fuimos favorecidos junto con Canadá en que la mayor parte de los productos no tienen aranceles por el TMEC. Esa es la interpretación que nosotros hacemos de las declaraciones del presidente Trump, pero al mismo tiempo habla bien del TMEC, dice que se va a revisar en el 2026, pero que, comparado con NAFTA, pues es mucho mejor”.

Por cierto, informó que el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, se reunió con su homóloga estadounidense para tratar temas arancelarios en torno a productos como el jitomate, y aunque todavía no hay acuerdos, seguirán platicando en busca de una solución. (Por Arturo García Caudillo)