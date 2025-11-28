El subcampeón del Giro de Italia, Isaac Del Toro, encabezó la lista de ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025, que este viernes recibieron en Palacio Nacional al de manos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“¡Ah!, la verdad que es algo muy bonito, creo que se han vivido cosas muy especiales este año, yo estoy muy agradecido de que México reconozca y que conozca este nuevo deporte que está llegando al país. Es algo muy especial y muy bonito, yo simplemente tengo que continuar, pero muchas gracias por la atención y todo el cariño que le han dado a la gente este año, de verdad”.

Entre los ganadores de este año destacó también el patinador artístico Donovan Carrillo.

“Estamos trabajando muy duro ahorita en Toronto, Canadá, justo ahorita voy para el aeropuerto para tomar mi vuelo y regresar con los entrenamientos, sin embargo, pues me llevo ya muchas pilas de aquí, de venir a México, ya me hacía falta comer unos taquitos para de vuelta a la rutina y dar lo mejor de mí en la pista”. Por: Arturo García Caudillo