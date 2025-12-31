En el marco del cierre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de felicitación a las familias mexicanas con motivo del fin de año.

Destacó que estas fechas representan un momento de reflexión y de balance sobre lo ocurrido a lo largo del año, así como de buenos deseos para el ciclo que está por iniciar, por ello expresó sus mejores deseos de salud, bienestar y amor para las familias mexicanas.

“Yo quiero desearles a todas y a todos salud, mucho bienestar y sobre todo mucho amor a sus familias a el prójimo y a nuestra patria a México, todo, todo, lo mejor de mi parte, que sepan que el próximo año me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y de todos los mexicanos, que viva México y que vivan todas y todos ustedes. Feliz Año”.