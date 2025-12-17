Ante la amenaza de intervención armada de Estados Unidos en Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la postura de México ante este y cualquier otro conflicto.

“Reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz. Y no a la intervención. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México. Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos”.

Asimismo, hizo un llamado a la Organización de la Naciones Unidas a asumir su papel, porque, asegura, “no se ha visto”. (Por Arturo García Caudillo)