Aunque dice que no entrará en polémicas con nadie, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la carta publicada por el secretario de Morena, Andy López Beltrán, hijo del ex mandatario Andrés Manuel López Obrador, en la que justifica sus vacaciones en Japón.

“No voy a entrar a un debate sobre este tema en particular, mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga se debe de ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo. Cualquiera, sea la presidenta, sea un diputado, un senador, algún otro encargo, porque los partidos políticos son instituciones públicas, que reciben recursos públicos, todos debemos dar cuentas, el poder debe ejercerse con humildad, el poder es humildad esa es mi recomendación”.

Y esa misma recomendación aplica para todos, aclara, no sólo para los integrantes de la 4T. (Por Arturo García Caudillo)