Reitera la presidenta Claudia Sheinbaum, el llamado a los trabajadores del Poder Judicial a poner fin al paro de labores.

“Aprovechó nuevamente, en la Constitución, en la Reforma Constitucional quedan salvaguardados todos los derechos laborales, los salarios de los servidores públicos del Poder Judicial. No hay razón para que estén en paro, ninguna, porque cuando están en paro el Poder Judicial, también hay que decirlo, las órdenes de aprehensión para un delincuente pues vienen del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo en paro? Y además cobrando su salario. Entonces nosotros no estamos de acuerdo, respetamos evidentemente, pero no estamos de acuerdo con ello”.

Indicó que la reforma judicial sigue avanzando y que el Senado emitirá el 15 de octubre próximo, la convocatoria para el registro de quienes deseen participar como candidatos en la elección de jueces, magistrados y ministros. (Por Arturo García Caudillo)