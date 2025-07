Cuestiona la presidenta Claudia Sheinbaum los acuerdos a los que ha llegado el Gobierno de los Estados Unidos con el narcotraficante Ovidio Guzmán, pues considera que el caso debería ser tratado de otra manera.

“¿Cómo nombró el Gobierno de Estados Unidos a las organizaciones de la delincuencia organizada en México? ¿Qué ha dicho el Gobierno de Estados Unidos con relación a organizaciones terroristas? ¿Y qué está haciendo? Este caso en particular fue una detención que hizo el Gobierno de México, durante esa detención fallecieron soldados mexicanos y se extraditó. Y que quede claro, nosotros no defendemos a nadie, no se trata de eso, porque hay que recordar el conflicto de Sinaloa cómo surgió, pero es un caso de extradición. Entonces, por lo menos deberían tener coordinación, información con la Fiscalía General de la República”.

Lo que México cuestiona, añade, es que la detención de este personaje desencadenó una ola de violencia en Sinaloa, lo cual no ha sido tomada en cuenta en el juicio. (Por Arturo García Caudillo)