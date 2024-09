A seis días de asumir como nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum niega que haya rompimiento de relaciones con España por el diferendo originado tras su decisión de no invitar al Rey Felipe VI a su próxima toma de protesta.

“-Oiga, ¿no rompe las relaciones con España?– No, no, no, pero necesitamos respeto, eso es todo”.

Lo anterior luego que el gobierno español anunciara que no enviaría a ningún representante a la ceremonia del 1 de octubre, en señal de rechazo por no haber invitado al monarca.

En el mismo sentido, en el comunicado que Sheinbaum emitió por la mañana, explicaba que su decisión está relacionada con la falta de respuesta de Felipe VI a la carta que le envió el presidente López Obrador, solicitando una disculpa de la corona por los supuestos agravios cometidos por los conquistadores españoles en el siglo XVI. (Por Arturo García Caudillo)