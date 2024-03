Rechaza la candidata de Morena, PT y Verde Ecologista a la Presidencia de ka República, Claudia Sheinbaum, que el sector empresarial esté en su contra y por el contrario, afirma que comparte su visión sobre la economía.

“Yo no veo esto que dices que los empresarios están en contra nuestra, para nada. Me he reunido con muchísimas cámaras empresariales, con empresarios en los estados, ésta visión de prosperidad compartida la compartimos, porque se han dado cuenta que el impulsar la economía desde abajo, que potenciar el mercado interno a partir de mayor incremento salarial, de los programas sociales que no son programas sociales electorales, sino derechos, ha beneficiado a todos y a todas”.

Y desde Oaxaca, reiteró que no hay polarización, que la inseguridad va a la baja gracias a la estrategia del gobierno federal, la cual continuará para que siga bajando, tal y como hizo en la Ciudad de México. (Por Arturo García Caudillo)