A un par de días de que llegue la fecha anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para imponer aranceles a los productos mexicanos, la Primera Mandataria de nuestro país, Claudia Sheinbaum, consideró que esto no ocurrirá.

“Y si ocurre, también tenemos nuestro plan, ya lo informaremos. —¿Cuál sería el plan, presidenta? —Ya lo informaríamos en su momento, pero no creemos que vaya a ocurrir, como les digo, hay conversaciones, hay diálogo, entonces no creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles, pero también ya estamos preparados”.

Y lo mismo consideró en torno a una posible intervención militar estadounidense en territorio mexicano.

“Yo no veo una intervención, la verdad, pero también está bien que se manifiesten los congresistas a este respecto, que es muy importante, la defensa de la soberanía o las soberanías”.

Y es que el Congreso Mexicano está buscando el apoyo de congresistas estadounidenses para evitar que Trump siga presionando a nuestro país. (Por Arturo García Caudillo)