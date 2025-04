Aunque aún no hay fecha, la presidenta Claudia Sheinbaum sí tiene planeado encontrarse personalmente con su homólogo estadounidense Donald Trump.

“Hemos hablado de que sería bueno encontrarnos en persona, pero no hay todavía algo formal y sigue el diálogo, cuando hace falta hablamos de manera directa, pero hay diálogo. El secretario de Hacienda, el secretario de Economía estamos trabajando sobre los dos temas que nos interesan mucho que es el tema automotriz y el tema del acero y el alumnio. Continúan las pláticas, no está cerrado nada, sino que seguimos trabajando en esos temas”.

De hecho, tanto el secretario de Hacienda como el de Economía han viajado a Estados Unidos para encontrarse con sus contrapartes de la Unión Americana y sólo falta la visita de Sheinbaum a la Casa Blanca. (Por Arturo García Caudillo)