Aunque le estén provocando al tratar de modificar la reforma judicial, no solicitará juicio político en contra de los ocho ministros de la Corte que ayer presentaron su renuncia al cargo, dice la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nos están provocando. ¿En qué sentido? Quieren que la presidenta los lleve a juicio político a los ministros y a las ministras, algo así. No lo vamos a hacer. Por más que estén violando ellos la Constitución, que es lo que ellos quieren. Todavía pienso yo, fíjense qué bien pensada soy, que hay ministros y ministras dentro de esos ocho, que van a recordar sus clases de derecho, su historia y cómo van a pasar a la historia, porque ellos y ellas saben que están tomando una decisión política, no jurídica”.

De igual forma, aplaudió a los diputados por aprobar la reforma de inimpunabilidad y defendió la llamada Superioridad Constitucional, porque dice, forma parte de nuestro Estado de Derecho. (Por Arturo García Caudillo)