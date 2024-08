Anuncia la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, la incorporación, a partir del 1 de octubre, del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, quien será nuevo director del ISSSTE.

“Y como ustedes saben, en la Cuarta Transformación no es solamente el cargo, sino las responsabilidades y el encargo y a Martí le he pedido y él ha aceptado, un encargo fundamental, que es ser director del ISSSTE. Además de ser director del ISSSTE, lo que le he pedido es que, ya veremos formalmente cómo queda, pero que me ayude también con las tareas del FOVISSSTE, coordinando todas las tareas del FOVISSSTE”.

Como se recordará, Batres Guadarrama ocupó la Jefatura de Gobierno en sustitución de la propia Claudia Sheinbaum, quien pidió licencia al cargo una vez que inició campaña en busca de la Presidencia de la República. (Por Arturo García Caudillo)