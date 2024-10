Aunque haya consultado al Senado y este le haya dado el visto bueno para no hacer caso de la resolución judicial, la responsable de atender la orden de bajar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, es la titular del Ejecutivo Federal, asegura el magistrado Juan José Olvera.

“Quien debe responder ante el juicio es la Presidencia de la República, a quien debe responder en el juicio es a la jueza de distrito que lleva el caso. Si ella como autoridad responsable decide consultar a su Consejería sobre qué debe hacer, decide consultar a otro poder sobre qué hacer, esa es una decisión que ella tiene, pero al final la responsable es ella. El hecho de que otro poder opine que no tiene problema es sólo una opinión, no la desliga de su responsabilidad procesal”.

En cuanto a la aprobación de la reforma sobre supremacía constitucional, pidió esperar, porque como todas las reformas, es posible que sea objeto de revisión. (Por Arturo García Caudillo)