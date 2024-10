Se defiende la presidenta Claudia Sheinbaum y asegura no estar en desacato por no cancelar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Reforma Judicial.

“Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando recibamos la notificación? Pues le vamos a preguntar al Legislativo, porque cuando envía el Legislativo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma constitucional, dice publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Quien está en desacato es la jueza, o son quienes aceptan recursos de inconstitucionalidad cuando no hay personalidad jurídica de quien los pone. Entonces, nosotros estamos actuando conforme a derecho”.

Y reiteró que no ha recibido la notificación de la jueza decimonovena de Distrito, pero que en cuanto eso ocurra, la Consejería Jurídica de Presidencia solicitará al Legislativo pronunciarse sobre qué es lo que procede. (Por Arturo García Caudillo)