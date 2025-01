La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que solicitará a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que permanezca la aplicación CBP One.

“Una de las colaboradoras del presidente Trump dijo que iba a desaparecer esta aplicación que se llama CBP Uno, CBP One, que ha ayudado a que los migrantes no tengan que llegar a la frontera norte a esperar el asilo, que es una de las formas para poder entrar a los Estados Unidos. Entonces, nosotros, uno de los temas que vamos a plantear es que se permita, sea esta aplicación u otras aplicaciones, que podamos tener un esquema similar”.

Al mismo tiempo, rechazó el restablecimiento del programa “Quédate en México” o cualquier otro que pudiera implicar aceptar convertirnos en un tercer país seguro. (Por Arturo García Caudillo)