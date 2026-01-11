La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el flujo de fentanilo de México a Estados Unidos se redujo 50 por ciento y llamó a las autoridades estadounidenses a reforzar la atención a jóvenes para disminuir el consumo y la drogadicción.

Durante una gira en Michoacán, subrayó que el combate a las drogas debe ser integral y con atención a las causas.

Sheinbaum reiteró que México colabora con Washington, pero sin ceder soberanía.

Sus declaraciones se dan tras dichos del presidente Donald Trump sobre acciones contra cárteles.

En contraste, legisladores demócratas advirtieron que una intervención militar sería contraproducente y destacaron avances de México en decomisos y reducción de homicidios.