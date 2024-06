Asegura la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que los inversionistas deben estar tranquilos, porque la Reforma al Poder Judicial no es ningún riesgo para las finanzas públicas.

“Es que no tienen por qué preocuparse. O sea, ese es nuestro mensaje No es una cosa contra la otra. En México va a seguir habiendo estado de derecho porque antes, bueno ya ni lo mencionamos, pero la verdad es que no se detuvieron las inversiones cuando hubo el Fobaproa, quizás por la crisis económica que se planteó y allí se hicieron las cosas fuera del margen que se jurídico. Entonces, mi mensaje es: ‘No tienen de qué preocuparse los inversionistas”.

Sheinbaum Pardo, quien estuvo acompañada del senador electo Omar García Harfuch y del coordinador del equipo de transición, Juan Ramón de la Fuente, se reunió durante una hora con la asesora en seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall y del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a quienes garantizó que esta reforma judicial es para fortalecer la justicia en México. (Por: Arturo García Caudillo)