La presidenta Claudia Sheinbaum hace un llamado a los proveedores de Pemex a no dejarse sorprender por coyotes y asegura que los pagos pendientes se harán directamente, sin intermediarios.

“Por favor a todos aquellos que… no caigan en los coyotes, hay mucho coyote, lo dije aquí alguna vez. Sí Pemex les debe recursos es de manera directa, no tienen por qué andar usando un intermediario que les va a cobrar una parte y que no tiene capacidad ni de acelerar un pago ni de nada. La relación es directa de Pemex a los proveedores. Y se está resolviendo. Que no, que no se acerquen a coyotes, cero corrupción. Nada de coyotes para cobrar una deuda en Pemex. No”.

Hay que recordar que el Gobierno de la República se comprometió a liquidar todas las deudas de Pemex con proveedores para el mes de marzo y luego fijó una segunda fecha para este mes de julio. (Por Arturo García Caudillo)