Los consejeros del INE ya dan como un hecho la ampliación del presupuesto para la elección judicial, sin embargo, no han entregado el informe que se les pidió, aclara la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Pero no hemos recibido ninguna comunicación del Instituto Nacional Electoral. No la hemos recibido. Y además ellos que la hagan pública, para qué se requieren tantos recursos. Ahora, lo único que está disponible en este momento, porque no es que haya cajones de recursos en la Federación. Entonces, lo único que hay disponible hoy son los 800 millones de pesos de uno de los fideicomisos de la Corte”.

Sheinbaum recuerda que en la reunión que sostuvo con los consejeros, les pidió que hicieran pública la información de cómo piensan utilizar los siete mil millones de pesos que el Congreso les autorizó, más la ampliación de recursos que piden y eso es justo lo que sigue esperando que presenten. (Por Arturo García Caudillo)