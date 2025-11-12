Presume la presidenta Claudia Sheinbaum, la cifra histórica de generación de empleo formal en México, pues eso, junto con otros factores, significa, dice, que vamos bien.

“Entre octubre del 2024 y octubre del 2025 se crearon 170 mil 231. El de octubre, ese es muy importante, porque salieron las cifras económicas hasta septiembre y recuerden que yo les dije ‘va muy bien el empleo en octubre’, eso quiere decir que fue un periodo en particular, no necesariamente para el último trimestre. Y la cifra de empleo es de, en un mes se crearon 217 mil 491 empleos. Ya estamos en el octubre mayor, que es 22 millones 789 mil 173, cifra máxima de toda la historia en cualquier mes. Quiere decir que vamos bien”.

Todo ello, señala, a pesar de los aranceles y de las guerras, pues no nos han afectado. (Por Arturo García Caudillo)