Aunque ni siquiera planteó otra propuesta que no sea la iniciativa del Ejecutivo Federal en materia de pensiones, la candidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, se comprometió en Campeche a revisar la solicitud del magisterio para un retiro digno para los trabajadores de la educación.

“Ya escucharon la propuesta de echar para atrás la reforma al sistema de pensiones que hizo Calderón en el 2007, que fue terriblemente dañina para el magisterio nacional y para todos los trabajadores del Estado con acceso al ISSSTE, pero me comprometo, ya lo hice con el magisterio a hacer una revisión de las pensiones actuales, de cuántas sumas, cómo lo podemos ir haciendo progresivamente”.

Y ante los reclamos de los docentes, dijo que revisará el Sistema para la Carrera de los Maestros, porque no piensa dejarlo como funciona actualmente. Y todo porque, aseguró, quiere ser recordada como la presidenta de la educación pública en México. (Por Arturo García Caudillo)